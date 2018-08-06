Последнее обновление: 06.08.2018 15:51

ЕС с 7 августа будет блокировать действие санкции США против Ирана для защиты компаний

ПРАЙМ. Евросоюз с 7 августа будет блокировать действие санкций США против Ирана для защиты европейских компаний, сообщила в понедельник представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

США с понедельника восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Во вторник утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит от воздействия американских экстерриториальных санкций европейские компании, которые ведут бизнес с Ираном", — сказала Андреева журналистам в Брюсселе.

Внесение поправок в "Блокирующий статут" 16 июля одобрили главы МИД стран-членов ЕС. Обновленный нормативно-правовой акт, как ожидается, признает недействительными на территории Европы судебные решения и административные действия США в рамках санкционного режима в отношении Ирана, и, таким образом, наложит для базирующихся в ЕС компаний запрет на разрыв деловых связей с этой страной.

Действующий протекционистский регламент ЕС ввел в 1996 году, защищая свои интересы на Кубе от санкций США. Однако он так и не был имплементирован в полной мере, что создало неопределенность в отношении того, как нормативно-правовой акт будет применяться на практике.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование