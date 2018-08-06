Белорусская стройка пытается выжить за счет экспорта

Экспорт строительных услуг в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го вырос на 15% и составил $234 млн, сообщил белорусскому телевидению министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

В интервью он рассказа л о том, что белорусские строители работают в европейских странах: создано предприятие по строительству жилья в Венгрии, ведется возведение жилья в странах Балтии. Россия остается приоритетным направлением для белорусских строителей. "В Калужской области введена в эксплуатацию школа на 1 тыс. мест, построен детский сад. В текущем году начато строительство еще одной школы в Калуге на 1 тыс. мест. И такой же проект рассматривается в Коми в Сыктывкаре. Это строительство школы на 600 мест и на 1 тыс. 200", - отметил Анатолий Черный.