Последнее обновление: 03.08.2018 17:44

Беларусь соберет не более 7 млн. т зерна в 2018 году

Минсельхозпрод Беларуси констатировал, что страна соберет не более 7 млн. тонн зерна в текущем году, что является существенным снижением по сравнению с «привычными» 10 млн. тонн. Виновником названа погода

"В амбарном весе мы в этом году ожидаем около 7 млн т зерна вместе с кукурузой», - сообщил сегодня на пресс-конференции чиновник Минсельхозпрода РБ Василий Ядловский.

По его словам, потребности страны оцениваются в 850 тыс. тонн продовольственного зерна и 5 млн тонн – фуражного.

Он сказал, что причиной низкого урожая зерна в 2018 году стала майская засуха.

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