Россия разрешила въезд тысячам трудовых мигрантов из Северной Кореи

(Рейтер) - Россия разрешила въезд тысячам рабочих из Северной Кореи и предоставила им разрешения на работу, возможно нарушив санкционные предписания ООН, сообщил в четверг Wall Street Journal.

С сентября в России зарегистрировались свыше 10.000 рабочих из Северной Кореи, сообщает издание со ссылкой на данные МВД РФ.

Таким образом, Россия могла нарушить резолюцию ООН, призванную сократить объем денежных переводов в Северную Корею из-за рубежа и заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы, сообщает WSJ, цитируя американских чиновников.

Согласно данным Минтруда, полученным WSJ, с начала 2018 года в России было выдано как минимум 700 новых разрешений на работу гражданам Северной Кореи.

ООН проводит проверку в связи с возможным нарушением санкционного режима, исключения из которого предусмотрены лишь в редких случаях, написал WSJ со ссылкой на источники.

Российский МИД не ответил на запрос о комментарии.