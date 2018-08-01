Акции Минского обувного ОАО "Луч" на сумму более Br2,7 млн изымут у Минска

Акции Минского обувного ОАО "Луч" на сумму более Br2,7 млн безвозмездно передадут от Минска в республиканскую собственность. Это закреплено в постановлении Совета Министров от 28 июля 2018 года №570.

"В соответствии с пунктом 2 указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 года №294 "О порядке распоряжения государственным имуществом" Совет Министров Республики Беларусь постановляет: принять безвозмездно в 2018 году в республиканскую собственность 209 301 простую (обыкновенную) акцию Минского обувного открытого акционерного общества "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч", находящуюся в собственности Минска, номинальной стоимостью Br12,91 на общую сумму Br2 702 075,91", - говорится в документе.