Белорусские компании вошли в список крупнейших налогоплательщиков Литвы

Государственная налоговая инспекция (VMI) при Министерстве финансов Литвы опубликовала данные о 500 крупнейших частных налогоплательщиках.

Открывшая в этом году новый маслоэкстракционный завод в Сморгони Группа компаний «Содружество», главными владельцами которой являются граждане Беларуси Александр и Наталья Луценко, имеет на территории Литвы дистрибуционное подразделение Sodrugestvo Baltija. В первом полугодии 2018 года эта компания заплатила в литовский бюджет 2 млн евро и заняла 206-е место среди крупнейших плательщиков.

Производитель оптических приборов Yukon Advanced Optics Worldwide (один из заводов группы находится в Лиде), созданный в начале 1990-х годов белорусскими инженерами, перечислил в бюджет Литвы 1,653 млн евро.

Санаторий «Беларусь» в Друскининкае, принадлежащий Управлению делами президента Беларуси, занял 28-е место среди крупнейших государственных поставщиков денег для литовской казны. За январь-июнь этого года от деятельности этого заведения было перечислено 513 тыс. евро.

В топ-50 налогоплательщиков Клайпеды вошло подразделение крупнейшего логистического оператора Беларуси госкомпании «Белинтертранс — ТЛЦ». Belintertrans Baltic перечислил в литовскую казну свыше 450 тыс. евро.