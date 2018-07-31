Uber сворачивает бизнес по производству беспилотных грузовиков

Uber перенаправляет ресурсы с разработки беспилотных грузовиков внутри Advanced Technologies Group. В настоящее время прекращена разработка автономной грузовой платформы, которая была приобретена у технической компании Otto.

"Мы решили прекратить разработку нашей беспилотной программы для грузовиков и продвигать вперед исключительно автомобили", — заявил глава Uber Advanced Technologies Group Эрик Мэйхофер.

Закрытие не повлияло на Uber Freight – бизнес-подразделение компании, которое помогает водителям грузовиков связываться с судоходными компаниями, — или на разработку внутренней лидарной технологии Uber. Кроме того, инженеры и разработчики программного обеспечения, которые работали над беспилотными грузовиками, будут перенаправлены в отдел, занимающийся автономными автомобилями.

В Uber заявили, что будут предлагать сотрудникам, которые не смогли найти сопоставимую позицию, передислоцироваться или компенсацию при увольнении. (Отделение компании, занимающееся беспилотными грузовиками, располагалось в Сан-Франциско, в то время как основная часть команды по разработке автономных автомобилей находится в Питтсбурге.)

"В то время как две группы работали бок о бок, сфокусированные на разные транспортные платформы, я хочу объединить нас в одну команду", —написал Мэйхофер в личном письме для TechCrunch.

"Мы все очень гордимся командой, занимающейся грузовиками, и ее достижениями, и мы видим невероятную перспективу беспилотной технологии для грузовых перевозок по всей стране. Но мы убеждены, что беспилотная перевозка пассажиров должна быть на первом месте, это лучший путь движения вперед. Сейчас мы должны сосредоточиться на одной команде с одной четкой целью", — сказал Мэйхофер.

Несмотря на сильные слова, Uber не исключают возможности возвращения к беспилотным грузовикам в будущем.