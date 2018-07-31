Россельхознадзор проводит инспектирование производителей шампиньонов Беларуси

Россельхознадзор с 30 июля 2018 года совместно со специалистами ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь» приступил к проверке предприятий-производителей грибов шампиньонов на территории Республики Беларусь.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, 14 июля 2018 года Россельхознадзор при проверке 4,608 тонн. шампиньонов одного из белорусских производителей обнаружил, что на 4-х упаковках присутствует маркировка, подтверждающая, что указанная продукция произведена в Республике Польша.

В связи с этим, Россельхознадзор с 24 июля 2018 года запретил ввоз свежих грибов – шампиньонов, происхождением Республика Беларусь, до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий – производителей шампиньонов.