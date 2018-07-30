Китай предложил Британии переговоры о свободной торговле после Brexit

Китай предложил Великобритании начать переговоры по соглашению о свободной торговле, которое может заработать после Brexit.

Об этом на брифинге в Пекине сообщил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант после встречи со своим китайским коллегой.

По его словам, министр иностранных дел Китая Ван И предложил "начать дискуссию о возможной сделке о свободной торговле между Великобританией и Китаем после выхода страны из ЕС".

"Мы приветствуем этот шаг. Мы заявили, что детально его изучим", - сказал Хант.

Китайский дипломат, стоя рядом с британским коллегой, прямо не упомянул о предложении. Однако заявил, что обе страны договорились "проактивно объединить стратегии своего развития и расширить масштабы торговли и взаимных инвестиций".

Предложение Пекина прозвучало на фоне американо-китайского торгового спора. Китай ищет союзников в борьбе с Соединенными Штатами, инициированной администрацией Дональда Трампа.

США обвиняют Китай в краже американской интеллектуальной собственности и требуют от Пекина покупать больше американских товаров, чтобы уменьшить профицит торгового баланса объемом 350 млрд долларов.

Хотя торговый договор с Китаем стал бы политической победой для правительства Великобритании, формальные переговоры не могут начаться, пока страна официально не покинет ЕС в следующем году. Переговоры о свободной торговле обычно занимают много лет.