Организации Минлесхоза увеличили выручку от реализации продукции

Экспорт лесопродукции и оказания услуг за январь-июнь 2018 года он составил 63,3 млн. долл. США. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по итогам работы за 1 полугодие 2018 года составила 460,3 млн. руб. при плане 419,3 млн. руб., или 109,8% к плану.

Поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства в январе-июне 2018 года сложились на уровне 180,5 млн. руб. (при плане 165,4 млн. руб).

По итогам работы в 2017 году Министерство лесного хозяйства вошло в топ-20 органов госуправления по объемам отчислений в бюджет, заняв 12 строчку в рейтинге.