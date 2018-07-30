Парламент Британии призвал совместно противодействовать вмешательству России

арламент Великобритании призвал консолидировать работу правительственных ведомств для противостояния угрозе со стороны России.

Об этом говорится в докладе Комитета по вопросам цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ под названием "Дезинформация и фейковые новости".

В тексте документа отдельный раздел посвящен РФ, и в нем отмечается, что шесть парламентских комитетов "объединили свои усилия в борьбе с российским влиянием" на политическую жизнь страны.

"Мы рекомендуем правительству Великобритании обратиться к другим правительствам и следовать рекомендациям, согласованным представителями США и ЕС, включая представителей этого Комитета, на недавнем межпарламентском совещании в Атлантическом совете. Правительство должно обмениваться информацией о рисках, уязвимости и наилучших практиках противодействия вмешательству России. Только через обмен информацией, ресурсами и лучшей практикой это правительство сможет бороться с вмешательством России в наши выборы", - говорится в докладе.