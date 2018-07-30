Последнее обновление: 30.07.2018 14:36

Биткоин торгуется выше $8,1 тыс,

Стоимость биткоина (bitcoin) в понедельник торгуется на уровне выше 8,1 тысячи долларов, удерживаясь выше психологической отметки в 8 тысяч, при этом эксперты ожидают коррекционного удешевления криптовалюты на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.25 мск биткоин дешевел на 0,54%, до 8,164 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,57%, до 8,167 тысячи долларов.

Другие криптовалюты не показывают единой динамики: Ethereum дешевел на 0,49%, до 463,6 доллара, XPR — на 0,02%, до 0,452 доллара, Bitcoin Cash — дорожал на 0,04%, до 821,88 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 295,36 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 47,5% всего рынка криптовалют.

Цена биткоина на прошлой неделе впервые с 23 мая преодолела отметку в 8 тысяч долларов. Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, на предстоящей неделе стоимость биткоина будет снижаться в рамках коррекции после достижения психологической отметки.

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