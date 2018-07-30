Цены на авиабилеты могут вырасти на 8-10% из-за повышения НДС на полеты через Москву

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) считает, что повышение НДС на внутренних линиях при полетах через Москву с действующих 10% до 20% может привести к подорожанию билетов по всем направлениям на 8-10%.

В июне правительство решило обнулить НДС для полетов на Дальний Восток. Общие потери бюджета от льгот оцениваются в 34 миллиарда рублей в год. По данным АЭВТ, на фоне обнуления НДС для региональных рейсов для полетов через Москву рассматриваются все три возможных сценария: обнуление, сохранение льготной ставки в размере 10% и повышение ее до 20%. Последний вариант, говорят источники издания, уже предложил первый вице-премьер Антон Силуанов премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

В АЭВТ подсчитали, что новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 миллиардов рублей, а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 миллиардов рублей. Таким образом, налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 миллиардов рублей, и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8-10%, что приведет к "прямо противоположному эффекту — развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится", ссылается газета на президента АЭВТ Владимира Тасуна. Сохранение тарифов приведет к убыточности отрасли.

Он пояснил, что НДС в размере 10% оказал существенную поддержку отрасли. По его словам, внутренние рейсы убыточны, но после сокращения налоговой нагрузки уже в 2016 году совокупный финансовый результат с учетом прибыльных международных линий впервые с 2010 года оказался положительным — 2,8 миллиарда рублей, в 2017 году — 5 миллиардов рублей. Впрочем, уточняет глава АЭВТ, при выручке в размере 1,3 триллиона рублей речь идет о фактически нулевой операционной рентабельности.

В Минтрансе изданию заявили, что "по-прежнему выступают за последовательное снижение НДС для внутренних рейсов, в том числе на маршрутах вне МАУ".