Последнее обновление: 30.07.2018 14:36

Выборы в Молдове перенесли на 2019 год

Молдавские депутаты утвердили дату очередных выборов. Весьма неожиданную. Несмотря на то, что полномочия парламента Молдовы заканчиваются в конце ноября текущего года, голосование за новый состав законодательного органа назначено на 24 февраля 2019-го.

По мнению президента Молдовы Игоря Додона, "власть отодвигает как можно дальше дату выборов, продлевая свою агонию. Именно это происходит сейчас с правительством демократов. Получая удары от парламентской и внепарламентской оппозиции, подвергаясь жесткой критике со стороны зарубежных партнёров, не имея поддержки в обществе, эта власть уцепилась за последнюю спасительную соломинку – перенос даты парламентских выборов. Но это лишь оттягивание их сокрушительного поражения – как говорится, перед смертью не надышишься».

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование