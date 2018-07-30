Выборы в Молдове перенесли на 2019 год

Молдавские депутаты утвердили дату очередных выборов. Весьма неожиданную. Несмотря на то, что полномочия парламента Молдовы заканчиваются в конце ноября текущего года, голосование за новый состав законодательного органа назначено на 24 февраля 2019-го.

По мнению президента Молдовы Игоря Додона, "власть отодвигает как можно дальше дату выборов, продлевая свою агонию. Именно это происходит сейчас с правительством демократов. Получая удары от парламентской и внепарламентской оппозиции, подвергаясь жесткой критике со стороны зарубежных партнёров, не имея поддержки в обществе, эта власть уцепилась за последнюю спасительную соломинку – перенос даты парламентских выборов. Но это лишь оттягивание их сокрушительного поражения – как говорится, перед смертью не надышишься».