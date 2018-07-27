Прибыль и выручка Moody's превзошли прогнозы рынка

Чистая прибыль Moody's Corp., владеющей одним из крупнейших в мире рейтинговых агентств, в апреле-июне поднялась до $376,2 млн, или $1,94 в расчете на акцию, с $312,2 млн, или $1,61 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Скорректированная прибыль составила $2,04 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали показатель в размере $1,89 на акцию.

Выручка Moody's в прошедшем квартале подскочила на 17% - до $1,18 млрд, тогда как эксперты ожидали $1,15 млрд.

Выручка подразделения кредитных рейтингов выросла на 10% - до $752,3 млн. Выручка бизнеса, занимающегося анализом данных и исследованиями рынков, увеличилась на 35% в годовом выражении, до $422,8 млн.

Компания прогнозирует, что ее выручка увеличится в 2018 году в целом чуть менее чем на 10%, тогда как ранее прогноз предполагал рост более чем на 10%. Прогноз скорректированной прибыли на акцию подтвержден на уровне $7,65-7,85, эксперты полагают, что показатель составит $7,78 на акцию.

Акции Moody's дорожают на 1,1% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила почти на 41%, до $35,9 млрд.