Первая страна ЕС отменила плату в автобусах

Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд в общественном транспорте почти на всей территории страны.

В 11 из 15 регионов с начала июля пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами.

По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, власти страны хотят остановить отток сельского населения в города и внести вклад в защиту окружающей среды. В Таллинне рассчитывают, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования легковых автомобилей гражданами.

В 2017 году парламент Эстонии поставил цель к 2030 году удерживать расходы традиционных видов топлива на уровне 2012 года. "То есть мы должны найти возможности убедить людей использовать более экологичные виды передвижения", - сказала Симсон агентству AFP.

В Таллинне общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году - но только для жителей города. Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост количества автомобилей за последние годы.

По опросам, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще с тех пор, как он стал бесплатным.

В отличие от Таллинна, бесплатно пользоваться общественным транспортом в 11 эстонских регионах могут все, независимо от места регистрации, включая туристов.

Этот проект финансируется из государственного бюджета.