В 1-м полугодии прибыль крупнейших промпредприятий Китая выросла на 17,2%

Темпы роста прибыли крупных промышленных предприятий Китая в первой половине 2018 года усилились до 17,2% в годовом выражении с 16,6% в январе-мае, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

В июне рост совокупной прибыли промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней замедлился до 20% в годовом выражении после подъема на 21,1% в мае.

Статистик ГСУ Хэ Пин связывает уверенный рост прибыли промышленных предприятий с продвигающимися в стране структурными реформами в сфере предложения, которые позволили им снизить производственные издержки и уровень задолженности, сообщило агентство "Синьхуа".

В первом полугодии расходы на каждые 100 юаней выручки компаний снизились на 0,37 юаня по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 84,42 юаня, отметил Хэ Пин.

По состоянию на конец июня коэффициент задолженности ведущих промышленных компаний, то есть отношение задолженности к активам, сократился на 0,4 п.п., до 56,6%.

Из 41 охваченной исследованием отрасли рост прибыли в годовом выражении был зафиксирован в 29 отраслях, в том числе лучшие показатели были отмечены в нефтегазовой отрасли, металлургии и химической промышленности.

В 2017 году прибыль промпредприятий Китая подскочила на 21%, до 7,52 трлн юаней, рост был самым быстрым с 2011 года.