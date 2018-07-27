В Беларуси установлены ставки патентных пошлин за проверку полезной модели

Лукашенко 26 июля подписал указ № 298 "Об уплате патентных пошлин", сообщила его пресс-служба.

Документ приводит законодательство в соответствие с Законом от 18 декабря 2017 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы".

Указом предусматривается административная процедура по проверке полезной модели на соответствие условиям патентоспособности и вводится плата за ее проведение.

Размеры ставок патентных пошлин составят 12 базовых величин за проведение проверки полезной модели и дополнительно 6 базовых величин за каждую полезную модель в случае проведения проверки группы моделей.

В связи с введением Законом возможности продления пятилетнего срока действия патента на полезную модель не до трех, а до пяти лет введена плата за поддержание в силе патента на полезную модель за девятый и десятый годы. Она составит ежегодно 7 базовых величин для юридических лиц и 1,75 базовой величины для физических лиц.