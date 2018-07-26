В Украине открывают первый Apple Shop

27 июля в Одессе откроется первый в Украине Apple Shop.

Как сообщает ain.ua, магазин открывает компания Apple на базе магазина "МегаЦитрус". Инициатором открытия стал официальный дистрибьютор техники Apple в Украине Asbis Ukraine.

Apple Shop – это формат "магазина в магазине" Apple. Магазины такого формата размещаются в торговых центрах партнеров компании Apple и ключевых розничных магазинах.

Формат Apple Shop принадлежит компании Apple, и запуск такого магазина возможен только при участии компании. Специалисты Apple разрабатывают проект магазина, дизайн, предоставляют мебель — его пытаются приблизить к фирменным Apple Store.

Не все магазины могут претендовать на открытие Apple Shop — они должны соответствовать строгим требованиям компании.

Как сообщили в Asbis, сеть "Цитрус" соответствует всем критериям: имеет статус Apple Authorised Reseller и является лидером по продаже техники Apple в Украине — поэтому один из ее магазинов выбрали для размещения Apple Shop.

Площадь Apple Shop составит 60 кв м. Дизайн и изготовление зоны выполнено официальными подрядчиками компании Apple. Работать в Apple Shop будут специалисты компании "Цитрус", которые прошли специальное обучение у сертифицированного тренера компании Apple.