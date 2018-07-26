Последнее обновление: 26.07.2018 11:54

Рост экономики Южной Кореи во 2-м квартале замедлился до 0,7% и совпал с прогнозом

ВВП Южной Кореи во втором квартале увеличился на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В январе-марте повышение составляло 1%.

Однако в годовом выражении рост экономики немного ускорился. ВВП Южной Кореи в апреле-июне вырос по сравнению с тем же периодом годом ранее на 2,9% после подъема на 2,8% в первом квартале.

Аналитики в среднем ожидали в прошедшие три месяца увеличения экономики на 0,7% в поквартальном выражении и на 3% в годовом, сообщает Trading Economics.

Экспорт, на долю которого приходится около 43% южнокорейского ВВП, во втором квартале вырос на 0,8% к предыдущему кварталу после скачка на 4,4% в январе-марте.

Инвестиции в предприятия и оборудование упали на 6,6%, что стало наихудшим результатом с первого квартала 2016 года. Инвестиции в строительство сократились на 1,3%.

Потребительские расходы повысились на 0,3% - это минимальный подъем за шесть кварталов, отмечает The Business Times.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование