Рост экономики Южной Кореи во 2-м квартале замедлился до 0,7% и совпал с прогнозом

ВВП Южной Кореи во втором квартале увеличился на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В январе-марте повышение составляло 1%.

Однако в годовом выражении рост экономики немного ускорился. ВВП Южной Кореи в апреле-июне вырос по сравнению с тем же периодом годом ранее на 2,9% после подъема на 2,8% в первом квартале.

Аналитики в среднем ожидали в прошедшие три месяца увеличения экономики на 0,7% в поквартальном выражении и на 3% в годовом, сообщает Trading Economics.

Экспорт, на долю которого приходится около 43% южнокорейского ВВП, во втором квартале вырос на 0,8% к предыдущему кварталу после скачка на 4,4% в январе-марте.

Инвестиции в предприятия и оборудование упали на 6,6%, что стало наихудшим результатом с первого квартала 2016 года. Инвестиции в строительство сократились на 1,3%.

Потребительские расходы повысились на 0,3% - это минимальный подъем за шесть кварталов, отмечает The Business Times.