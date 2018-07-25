Последнее обновление: 25.07.2018 12:34

Нафтогаз начал покупать газ у крупнейшего в мире нефтетрейдера

НАК Нафтогаз Украины начала закупки природного газа у крупнейшего в мире нефтетрейдера компании Vitol.

Как сообщили enkorr в Консалтинговой группе А-95, Нафтогаз приобрел около 25 млн кубов у нидерландского подразделения Vitol Gas and Power BV. Первые поставки осуществлены в июне через Венгрию.

Последние два года Нафтогаз покупает газ у порядка 15 европейских поставщиков, среди которых был и ближайший конкурент Vitol трейдер Trafigura. В тройку крупнейших контрагентов госхолдинга по итогам первого полугодия 2018 года вошли немецкая RWE, швейцарская Axpo и DXT Commodities (бывший DufEnergy).

Это первые полноценные продажи природного газа компанией Vitol украинским контрагентам. В ноябре 2017 года тестовая партия газа из ресурсов трейдера Vitol была поставлена в Украину в режиме таможенного склада.

Vitol - крупнейший нефтетрейдер в мире с годовым оборотом $152 млрд. Компания также владеет акциями азербайджанской компании Arawak Energy, имеющей в Украине совместный проект с группой Geo Alliance.

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