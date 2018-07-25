Трамп предлагает США и Евросоюзу синхронно отменить все пошлины

Президент США Дональд Трамп предлагает Евросоюзу одновременно с Соединенными Штатами отменить все пошлины.

"Европейский Союз приедет в Вашингтон 25 июля, чтобы обсудить сделку с торговлей. У меня есть идея для них. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии!", - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что именно такие действия будут признаком свободного рынка. "Это, наконец, называется свободным рынком и честной торговлей!", - написал президент.

Трамп подчеркнул, что США готовы к такому шагу, однако он выразил сомнение, что представители Евросоюза согласятся на такие условия. "Надеюсь, что они это сделают, мы готовы - но они не пойдут на такой шаг!", - отмечает президент США.

Как известно, президент США Дональд Трамп проведет сегодня в Вашингтоне переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

В преддверии встречи с Ж.-К.Юнкером и С.Мальмстрем президент США написал в Twitter о своем отношении к нынешней ситуации в сфере торговли между двумя сторонами.

"Страны, которые многие годы вели с нами нечестную торговлю, прибудут для переговоров в Вашингтон. Эта встреча должна была произойти несколько лет назад, однако, как говорится, "лучше поздно, чем никогда!", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Торговые пошлины - лучшее средство! Либо страна, которая несправедливо относилась к США на переговорах, получает честное соглашение с нами, либо она будет сталкиваться с торговыми тарифами", - подчеркнул американский лидер.

Ранее в этом году США ввели пошлины на европейские сталь и алюминий, а ЕС в качестве ответных мер ввел пошлины на культовые американские товары, включая бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и классические джинсы.

Теперь Вашингтон грозится обложить пошлинами импортируемые автомобили и автокомпоненты, в том числе из ЕС. В таком случае пострадает экспорт европейских товаров на $50 млрд в год, наибольший урон будет нанесен экономике Германии. Поэтому одновременно с подготовкой к переговорам в Белом доме Брюссель ищет, какие американские товары станут мишенью на следующем этапе, отмечает Financial Times.

В настоящий момент в ЕС рассматривают несколько сценариев развития событий. В частности, Евросоюз может ввести пошлины в размере 20% на продукцию из США стоимостью около $10 млрд в год, либо выбрать более длинный список товаров (на $18 млрд), но с более низкими тарифными ставками.