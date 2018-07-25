Власти Беларуси отложили реформу АПК еще на 8 лет

В роли буратин на полях чудес предлагается выступить банкам и остальным кредиторам сельхозпредприятий. Появятся ли хоть какие-то зеленые ростки под многослойным асфальтом госсобственности? 20 июля состоялось очередное совещание по спасению утопающих предприятий сельского хозяйства.

На совещании лично глава государства возмутился огромными масштабами и мизерным эффектом от господдержки аграриев. По словам Лукашенко, к лету 2018 года было принято уже столько решений по оздоровлению проблемных хозяйств, «что все они должны быть прибыльными». Тем не менее чиновники из правительства озвучили совсем иную статистику. В процедуру так называемого «досудебного оздоровления» Совмин определил 323 сельхозорганизации.

При этом правительство насчитало по всей стране 1,3 тысячи работающих хозяйств. В переводе с чиновничьего на общепонятный это значит, что-де-факто банкротом признано каждое четвертое предприятие. Может быть, у остальных аграриев дела идут получше? Как бы не так! Без господдержки в Беларуси убыточен 61% предприятий сельского хозяйства. И это несмотря на то, что Агентству по управлению активами была передана огромная часть мусорных кредитов, а другая часть долгов вообще была списана с глаз долой. Сумма чистого убытка без господдержки за 4 месяца 2018 года составила у аграриев 222,9 млн BYN. Потери убыточных организаций подскочили к 2017 году на 46%. Рентабельность продаж агросектора без господдержки упала до минус 1,3% против +0,5% в 2017 году.

Сельхозпредприятия имеют аномально перекошенную структуру долга. Сумма кредиторской задолженности и долга по кредитам и займам превышает дебиторку в 9,5 раза. Другими словами, аграрии должны остальной экономике в 9,5 раза больше, чем экономика задолжала им. Просроченная задолженность сельского хозяйства достигла 3,1 млрд BYN и превышает просроченные долги перед аграриями в 8,4 раза. По сути, остальная экономика авансирует нерадивых руководителей сельхозпредприятий. Из-за бедственного положения сельхозников главными держателями долга хозяйств до сих пор являются крупные госбанки. Вследствие кредитования по указке и без учета реального финансового положения заемщиков аграрии выступают одним из основных источников кредитного риска и поддерживают вероятность дефолта банковской системы Беларуси.

Какой же документ подложило правительство на подпись главе государства? Спасет ли он предприятия-зомби, которые находятся в таком состоянии уже многие годы?

Правительство предложило следующее. Кредиторы аграриев получают право на реструктуризацию долга путем допвыпуска акций сельхозорганизаций на сумму задолженности с передачей акций в собственность. Сельхозникам дается отсрочка на 3 года по уплате долгов с последующей рассрочкой на 5 лет при условии успешного проведения текущих платежей по долгу. Кредиторы смогут заключать соглашения с аграриями об изменении порядка исполнения обязательств. Еще один интересный пункт — разрешается эмиссия облигаций обл- райисполкомов для перевода задолженности сельхозников на местные органы власти или передачи в Агентство по управлению активами. Вроде бы звучит безобидно. Что в нем не так?

Давно известно, что в результате предыдущей кампании по переводу долга АПК на исполкомы те стали нарушать показатели безопасности по долгу по Бюджетному кодексу. Выходит, что-либо соответствующая статья кодекса будет отменена как неактуальная, либо вся нагрузка теперь ляжет на районный уровень. Наверное, в районах уже рады такому подарку из Минска. На период финансового оздоровления — те самые 8 лет — для предприятий-должников создаются райские условия. Приостанавливается начисление процентов, неустойки, пеней (за немногими исключениями). К тому же, банки получат право снизить действующую процентную ставку по кредитам до 1,5% годовых! Понятно, что коммерческим банкам без госдоли и раньше никто не мешал провернуть такой финт. Поэтому пункт про кредиты под 1,5% направлен в первую очередь на госбанки. Ведь у нас все что прямо не разрешено, скорее всего запрещено. Новые собственники получат право разогнать менеджмент бывших колхозов. Вот только всех иных, кроме директора, его заместителей и главбуха, придется оставить на месте. Невзирая ни на какие экономические доводы об избыточности штатного расписания. Итак, что мы имеем в итоге?

На поверку госмашина снова не извергла из себя что-то действительно прорывное. Предлагаются те же подходы, что набили оскомину за последние годы: списание и рассрочка долгов, перекладывание долга из одного госкармана в другой, сохранение численности персонала именем революции. Реально аграриям просто дали еще 8 лет на «отдышаться» от кредитного пресса. Правда, в прошлом такие периоды оздоровления завершались финансовой одышкой и заходом на новый круг оздоровления.

Где-то в параллельной реальности от всего этого клубка проблем продолжают существовать крестьянские и фермерские хозяйства. Рентабельность продаж у фермеров в последние 6 лет колеблется в пределах 18-20%. Чистая прибыль за 2017 год составила 76,5 млн BYN и была получена с 2% сельхозземель Беларуси. Но, видимо, белорусскому государству это мало о чем говорит. Наш бронепоезд всегда на запасном пути, пишут banki24.by.