Госпредприятия КНР pа полгода увеличили чистую прибыль более чем на 21%

Прибыль государственных предприятий Китая в первом полугодии увеличилась на 21,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 1,72 трлн юаней ($253 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Таким образом, темпы роста показателя усилились с 20,9%, зафиксированных по итогам января-мая, cсообщает агентство "Синьхуа".

Выручка госкомпаний в первом полугодии повысилась на 10,2%, достигнув 27,8 трлн юаней. Операционные расходы увеличились на 9,5% - до 26,7 трлн юаней.

На конец июня общий объем активов госпредприятий составлял 171 трлн юаней (рост за год на 9,4%), обязательств - 111 трлн юаней (повышение на 8,8%).

Наиболее существенный подъем прибыли в январе-июне был отмечен в сталелитейной, нефтяной и нефтехимической отраслях.

Минфин включает в расчеты все находящиеся в собственности государства госпредприятия, за исключением финансовых компаний.