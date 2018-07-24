Иностранных инвесторов освободили от налога на доходы по долговым бумагам Беларуси

Лукашенко подписал указ № 286 "О налогообложении отдельных доходов", сообщает его пресс-служба.

"Документом создаются дополнительные условия для самостоятельного привлечения белорусскими организациями средств на международных финансовых рынках, повышения инвестиционной привлекательности эмитируемых ими долговых ценных бумаг, что в перспективе будет способствовать снижению стоимости заимствования ресурсов", - говорится в комментарии к указу.

В частности, устанавливается нулевая ставка налога на доходы иностранных организаций, полученные ими в виде процентов по кредитам и займам, предоставленным белорусским организациям за счет размещения их долговых ценных бумаг, а также по размещенным за пределами Беларуси долговым обязательствам, формирующим внешний государственный долг.

Одновременно доходы, полученные иностранными организациями и гражданами от выполнения работ или оказания услуг, связанных с размещением на международном рынке государственных долгосрочных облигаций и осуществлением мер защиты интересов Беларуси в инвестиционных спорах, освобождены от налога на доходы, на добавленную стоимость и подоходного налога.