МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов

Уровень инфляции в Венесуэле к концу 2018 года достигнет миллиона процентов, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) об экономической ситуации в Западном полушарии.

"Мы прогнозируем рост инфляции до 1 000 000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов", - заявляет глава департамента МВФ по Западному полушарию Алехандро Вернер.

МВФ также ожидает, что ВВП страны в 2018 году упадет примерно на 18 процентов. Эксперты фонда констатируют, что Венесуэла находится "в глубоком экономическом и социальном кризисе".

По оценке МВФ, Венесуэле требуется ежегодная помощь в размере не менее 35 млрд долларов, чтобы сбалансировать внутренний валютный рынок.

Кризис в Венесуэле обострился из-за падения мировых цен на нефть, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Президент Николас Мадуро, бывший водитель автобуса, сделавший карьеру в качестве профсоюзного лидера, после переизбрания на новый 6-летний срок в мае обвинил в проблемах страны "империализм" и Вашингтон, пообещал добиться экономического прорыва и сделать Венесуэлу "богатой, как никогда".

За время президентства Мадуро экономика Венесуэлы сжалась на 30%, а национальная валюта - боливар - обесценилась в 4 тысячи раз.