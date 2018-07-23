В 1-м полугодии продажи недвижимости в Пекине упали почти в 2 раза

Продажи недвижимости в Пекине в первом полугодии текущего года упали на 46%, или почти в 2 раза, относительно того же периода годом ранее и составили 2,3 млн квадратных метров, свидетельствуют данные Пекинского статистического управления.

В том числе реализация жилой недвижимости превысила 1,6 млн кв. метров, что на 41,1% меньше прошлогоднего показателя, сообщает агентство "Синьхуа".

В январе-июне началось строительство 9,093 млн кв. метров недвижимости (снижение на 8,8%), включая 5,1 млн кв. метров квартир (рост на 16,3%).