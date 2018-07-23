Последнее обновление: 23.07.2018 17:53

В Еврокомиссии заявили о намерении отстаивать "справедливую торговлю"

Евросоюз отстаивает во всем мире свободную, открытую и справедливую торговлю, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.

"Мы защищаем по всем миру свободную, открытую и справедливую торговлю", - сказал он, напомнив недавно подписанное торговое соглашение между Евросоюзом и Японией.

В контексте визита главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, Схинас сказал: "Я думаю, что это возможность де-драматизировать какую-либо потенциальную напряженность вокруг торговли и войти в открытый и конструктивный диалог с нашими американскими партнерами".

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