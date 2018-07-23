Последнее обновление: 23.07.2018 10:42

В G20 рассмотрят налоговую нетранспарентность на саммитах в 2018-2019 годах

Страны "двадцатки" рассмотрят вопросы о невыполнении рядом юрисдикций норм транспарентности в налоговой сфере на саммитах в 2018 и 2019 году, следует из приложения к коммюнике заседания министров финансов и глав ЦБ стран G20, завершившегося в аргентинской столице.

"Просим Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовить к саммиту лидеров 2018 года список юрисдикций, которые рискуют быть признанными не внедрившими удовлетворительным образом нормы транспарентности в налоговой сфере, о которых была достигнута договоренность на международном уровне", - говорится в документе.

К саммиту 2019 года подписавшие документ поручили ОЭСР подготовить список юрисдикций, в которых не будет "прогресса до удовлетворительного уровня внедрения" этих норм.

Встреча министров финансов и глав центральных банков "двадцатки" завершились в воскресенье в Буэнос-Айресе.

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