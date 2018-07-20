Первый энергоблок украинской АЭС заработал на топливе из США

Третий блок Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) стал первым энергоблоком в Украине, который работает только на топливных сборках японско-американской компании Westinghouse. Об этом сообщила пресс-служба оператора АЭС Украины - компания "Энергоатом".

До этого в реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ. К 2020 году планируется полностью перевести на топливо из Westinghouse второй блок ЮУАЭС и четыре энергоблока Запорожской АЭС

В Украине на площадках четырех АЭС работают 15 энергоблоков: 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, еще два - с ВВЭР-440. Все они были в советское время спроектированы под топливные элементы, которые сейчас выпускает российская компания ТВЭЛ. АЭС дают почти половину всей электроэнергии, вырабатываемой в Украине.

Российская компания ТВЭЛ была основным поставщиком тепловыделяющих элементов для украинских реакторов. В 2014 году "Энергоатом" для диверсификации поставок ядерного топлива заключил соглашение с Westinghouse. В октябре 2017 года в украинской компании заявляли, что японско-американский партнер сможет обеспечить топливными сборками 13 энергоблоков украинских АЭС, если поставки из России будут приостановлены.