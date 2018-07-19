Последнее обновление: 19.07.2018 16:42

Беларусь продлила лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС

Совмин продлевает временное лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением правительства от 18 июля 2018 года №541.

Как сообщает сайт правительства, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать генеральную или разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов. Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами Евразийского экономического союза аналогичных мер, а также проинформировать Исполком СНГ о принятии настоящего постановления.

Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после его официального опубликования.

Документ действует в течение 6 месяцев.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование