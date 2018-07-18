Украина договорилась с Boeing о комплектующих для самолетов Антонова

Украина договорилась с подразделением американской Boeing о поставках комплектующих для производства украинских самолетов Ан нового поколения, отказавшись от кооперации с российскими поставщиками.

Госкомпания Укроборонпром, в состав которой входит авиастроительное предприятие Антонов, сообщила в среду, что накануне Антонов и Aviall Services было подписано генеральное соглашение о взаимодействии в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.

“В рамках этой кооперации Aviall Services, Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП “Антонов” широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем”, - говорится в сообщении Укроборонпрома.

Президент предприятия Антонов Александр Донец, слова которого приводятся в пресс-релизе, сказал, что заключенная сделка обеспечит “существенный технологический прорыв и позволит быстрее поставить Ан-178 в серийное производство”.

В отдельном сообщении Boeing говорится, что Aviall будет управлять закупками, логистикой поставок, формированием запаса комплектующих, а также помогать в послепродажном сервисе модернизированных самолетов, пишет Reuters.

Договоренности были заключены в рамках проходящего в Англии авиасалона Farnborough-2018.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, написал в твиттере о том, что Киев исключил Россию из списка поставщиков деталей для Ан-178, который недавно провел демонстрационный полет в пригороде Лондона.

“Что самое главное, 78 процентов комплектующих для самолета производятся на Украине, а РФ исключена из списка стран, которые изготовляют остальные детали для Ан-178”, - написал Порошенко.

Товарооборот и производственная кооперация между двумя странами сократились в несколько раз за последние четыре года на фоне политического кризиса, вызванного аннексией Крыма и поддержкой Кремлем пророссийских сепаратистов на востоке Украины, вооруженный конфликт с которыми унес более 10.000 жизней.