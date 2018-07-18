В Латвии заявили о готовности поднять расходы на оборону

Латвия в ближайшие годы может поднять планку оборонных расходов до 2,5% от ВВП, заявил журналистам в среду министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Сейчас Латвия тратит на оборону 2% от ВВП.

"В ближайшие годы мы можем поднять эту планку до 2,5% от ВВП. Это в интересах нашей собственной безопасности", - сказал министр.

По информации Минобороны, оборонный бюджет Латвии в 2016 году составил 1,4% ВВП, в 2017 году — 1,7%, а в 2018 году — 2% ВВП. В этом году он составляет 576,34 миллиона евро — на 126,8 миллиона евро больше, чем в прошлом году.