Дефицит бюджета Китая в 1-м полугодии составил 726 млрд юаней

Доходы бюджета Китая в первом полугодии 2018 года выросли на 10,6% относительно аналогичного периода прошлого года - до 10,43 трлн юаней ($1,56 трлн), сообщило министерство финансов страны. Расходы составили 11,16 трлн юаней, повысившись на 7,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Дефицит бюджета в первом полугодии составил 726,1 млрд юаней против 917,7 млрд юаней за тот же период 2017 года, сообщает агентство "Синьхуа"

Налоговые поступления за вычетом возврата налога на экспортную продукцию в январе-июне выросли на 15,3% и достигли 8,2 трлн юаней ($1,2 трлн), по данным Главного государственного налогового управления КНР.

В июне поступления в бюджет увеличились на 3,5% в годовом выражении и достигли 1,77 трлн юаней, в том числе налоговые - на 8%, сообщил Минфин.

Китай планирует завершить 2018 год с дефицитом бюджета 2,38 трлн юаней, или 2,6% ВВП по сравнению с 3% ВВП по итогам прошлого года. Если прогноз оправдается, это будет первое снижение бюджетного дефицита с 2013 года.