Розничный товарооборот в I полугодии вырос на 9,9% - Белстат

Розничный товарооборот в первом полугодии 2018 г. составил 21 млрд. рублей, или 109,9% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2017 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,2 рубля против 10,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,9% розничного товарооборота республики, составил 18,7 млрд. рублей, или 112,2% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2018 г. составил 1,2 млрд. рублей, или 113,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В первом полугодии оптовый товарооборот составил 44,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,8% к уровню первого полугодия 2017 г.