Последнее обновление: 17.07.2018 17:43

Экономика Беларуси в 1-м полугодии выросла на 4,5%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-июне 2018 года составил в текущих ценах 55,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем в январе-июне 2017 года.

Как сообщает Белстат, индекс-дефлятор ВВП в январе-июне текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,1%.

Согласно прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%.

По оценке МВФ, Всемирного банка и ЕБРР рост экономики страны в 2018 году не превысит 3%.

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