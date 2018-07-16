Белорусские НПЗ скатились в огромные убытки от продажи нефтепродуктов. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

С учетом всей массы убытков в 2018 году отрасль находится в отвратительном финансовом положении, пишет banki24.by.

За 5 месяцев 2018 года нефтепереработка Беларуси понесла 68,4 млн BYN убытков от реализации продукции. Главной продукцией, которую продают Нафтан и Мозырский НПЗ, являются бензин и дизельное топливо.

Поскольку розничные цены в Беларуси регулирует госконцерн «Белнефтехим», во многом рентабельность работы НПЗ зависит от воли чиновников. Со второй половины 2017 года ситуация на мировом нефтяном рынке складывается таким образом, что без резкого повышения цен внутри страны поставки на внутренний рынок для заводов глубоко убыточны.

Власти пробовали решить эту проблему через поднятие цен мелкими шажками. Так, по данным Белстата, средняя цена бензина выросла с 1,23 BYN за 1 литр в январе до 1,33 BYN в июне, дизтоплива — с 1,29 до 1,37 BYN. Однако за то же время цена на нефть марки Urals, которую потребляют оба НПЗ, выросла с 68,46 до 73,38 USD за баррель.

Да, Нафтан и Мозырский НПЗ пока получают нефть из России абсолютно без пошлин. Но и с вычетом пошлин входная цена на сырье увеличилась практически в той же мере, в какой чиновники подняли цены внутри Беларуси. Если проще, то проблема убыточности поставок на внутренний рынок никуда не исчезла. Белнефтехим лишь компенсировал заводам какую-то часть их убытков.

В результате только за май нефтепереработка получила 24,9 млн BYN убытков от реализации продукции. Поставки на внешние рынки для Нафтана и Мозырского НПЗ прибыльны. Поэтому общий убыток означает, что потери от внутреннего рынка не перекрываются доходами от экспорта.

Рентабельность продаж нефтепереработки за январь-май составила минус 0,9% против +3,2% за тот же период 2017 года. Вместе с убытками от инвестиционной и финансовой деятельности ситуация еще более удручающая. Чистый убыток отрасли за 5 месяцев 2018 года достиг 102,9 млн BYN против чистой прибыли 90,1 млн BYN в 2017 году.

Как нашим НПЗ в таких условиях финансировать инвестпрограмму для подготовки к введению пошлин со стороны России?

Нафтану и Мозырскому НПЗ остается лишь брать многомиллионные кредиты у белорусских и иностранных банков.

Вот только решение вопросов в пожарном порядке порождает новые угрозы для финансовой стабильности НПЗ. Расходы нефтепереработки на погашение кредитов и займов в 2018 году составляют 46,2% от их выручки. За 5 месяцев НПЗ выплатили по старым долгам аж 3,4 млрд BYN, а долговая нагрузка к 2017 году выросла на 39%!

Что особенно опасно: сегодня белорусским НПЗ достаточно одного неверного шага менеджмента или негативной подвижки конъюнктуры — и все схемы затыкания финансовых дыр полетят под откос. В общем, нефтепереработка Беларуси срочно требует жесткого и радикального решения накопленных проблем. Иначе Нафтан и Мозырский НПЗ в 2020-х гг. превратятся из предприятий-брендов в заводы-зомби.