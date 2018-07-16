ЕС призвал Китай сделать экономику более открытой на фоне угрозы торговой войны

Китай сможет открыть свою экономику, если захочет этого, сказал в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, после того как Евросоюз призвал страны избегать торговой войны.

Юнкер, а также председатель Евросовета Дональд Туск сегодня прибыли в Пекин для участия в ежегодной встрече лидеров ЕС и Китая.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул необходимость сохранения свободной торговли на фоне усиления торгового спора Китая и США и отсутствия признаков того, что стороны готовы возобновить переговоры.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что может в конечном счете ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью более $500 миллиардов - это почти весь объем китайского экспорта в США в 2017 году.

Пекин обещает ответные меры на любые действия Вашингтона.

Китай, который долгое время обвиняли в протекционистской политике, создающей трудности для работы в стране зарубежных фирм, теперь пытается изменить ситуацию на фоне разгорающейся торговой войны и одобряет крупные иностранные инвестиции, к примеру проект строительства нефтехимического комплекса немецкой BASF стоимостью $10 миллиардов.

Юнкер, выступая на совместной пресс-конференции с Ли и Туском, сказал, что подобное решение указало на то, что “если Китай хочет открыться, он может это сделать. Он знает, как открыться”.

“Нам нужны обоснованные и справедливые многосторонние правила. ЕС открыт, но не наивен”, - добавил он позднее, выступая на деловом форуме.

Китайские компании стали основной мишенью мер ЕС, направленных на борьбу с демпингом и несправедливыми субсидиями. Еврокомиссия в 2017 году предложила наделить ее полномочиями проверять зарубежные инвестиции на фоне усиления опасений вокруг китайских приобретений в Европе.

Туск призвал Китай, США и Россию не развязывать торговые войны и реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы она могла бороться с принудительной передачей технологий и субсидированием промышленности.

“Общая обязанность Европы и Китая, но также Америки и России - не разрушать этот порядок, а улучшать его, не начинать торговые войны, которые так часто в нашей истории перерастали в ожесточенные конфликты, а смело и решительно реформировать основанный на правилах международный порядок”, - сказал Туск во время встречи с Ли.

“Время для предотвращения конфликта и хаоса все еще есть”.

Критики политики Пекина говорят, что зарубежным фирмам приходится конкурировать с китайскими, которые получают поддержку государства в виде масштабных и вызывающих рыночные диспропорции субсидий, в то время как нормы ВТО не охватывают эту проблему в полной мере.

Китай и Европа подчеркивают необходимость разрешения торговых противоречий через ВТО, в то время как США говорят, что несправедливая политика Китая - слишком неотложный и важный вопрос, который нельзя урегулировать через организацию.

По итогам встречи было обнародовано коммюнике, в подтверждается приверженность ЕС и Китая многосторонней торговой системе.

“ЕС обратил внимание на сделанные Китаем в последнее время обещания улучшить доступ к своему рынку и инвестиционный климат, усилить защиту прав на интеллектуальную собственность и увеличить импорт и с нетерпением ждет их полной реализации, а также дальнейших мер”, - говорится в заявлении.

Стороны также договорились о создании рабочей группы для подготовки предложений о реформировании ВТО.

Ли вновь пообещал, что Китай значительно улучшит доступ к своему рынку для зарубежных компаний, снизит пошлины и будет стремиться к более сбалансированной торговле с ЕС.