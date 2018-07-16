НИУ ВШЭ прогнозирует всплеск импорта в Беларуси в связи с ростом зарплат

Экономика Беларуси в 2018 году растет темпами на уровне 4,7% после восстановительного роста на 2,4% в 2017 году, но экономическая стабилизация в стране носит противоречивый характер, отмечают эксперты института "Центр развития" НИУ ВШЭ в ежеквартальном мониторинге экономики Беларуси, Украины и Казахстана.

В частности, эксперты института считают противоречием "рекордно низкую инфляцию при рекордно высоком росте заработных плат и потребления".

По их мнению, негативным следствием роста зарплат может стать всплеск импорта.

"Пока потребительская активность не привела к значительному росту импорта (лишь плюс $100 млн в 1-м квартале), но если правительство продолжит работать над доведением зарплат на госпредприятиях до уровня в 1000 руб., всплеск импорта не заставит себя долго ждать", - сказано в обзоре.

При этом эксперты отмечают признаки усиления давления на платежный баланс Беларуси со стороны импорта. По итогам января-апреля неэнергетический импорт вырос на $1,3 млрд, из которых $0,7 млрд пришлось на оборудование и транспортные средства.

В обзоре отмечается, что годовая инфляция в Беларуси в мае составила 4,4% (в июне 4,1%), несколько замедлившись по сравнению с предыдущими месяцами и 2017 годом. Сдержанный рост цен наблюдается, несмотря на двузначный рост розничной торговли и реальной заработной платы.

Они также отмечают, что валютные депозиты продолжают снижаться со своего пика, достигнутого в конце 2015 года, и констатируют сохранение чистой продажи валюты со стороны населения в течение рекордных 27 месяцев. В то же время "за январь-апрель этого года было продано на 25% меньше валюты, чем годом ранее", обращают внимание эксперты.