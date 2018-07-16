Последнее обновление: 16.07.2018 16:07

Уровень безработицы в городах Китая в июне остался на уровне 4,8%

Безработица в городах Китая в июне осталась на уровне 4,8%, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

В июне 2017 года показатель составлял 4,9%.

Безработица в 31 крупнейшем городе КНР в прошлом месяце также не изменилась относительно мая - 4,7%, но снизилась с 4,9% год назад, сообщает агентство "Синьхуа".

С апреля текущего года ГСУ начало публиковать месячный показатель безработицы в городах. Ее уровень рассчитывается на основе числа безработных, охваченных системой мониторинга занятости в городских районах, включая рабочих-мигрантов из сельской местности.

Среднедушевой располагаемый доход населения Китая за первое полугодие 2018 года составил 14,063 тыс. юаней ($2107), увеличившись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило также ГСУ в понедельник.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование