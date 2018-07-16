Уровень безработицы в городах Китая в июне остался на уровне 4,8%

Безработица в городах Китая в июне осталась на уровне 4,8%, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

В июне 2017 года показатель составлял 4,9%.

Безработица в 31 крупнейшем городе КНР в прошлом месяце также не изменилась относительно мая - 4,7%, но снизилась с 4,9% год назад, сообщает агентство "Синьхуа".

С апреля текущего года ГСУ начало публиковать месячный показатель безработицы в городах. Ее уровень рассчитывается на основе числа безработных, охваченных системой мониторинга занятости в городских районах, включая рабочих-мигрантов из сельской местности.

Среднедушевой располагаемый доход населения Китая за первое полугодие 2018 года составил 14,063 тыс. юаней ($2107), увеличившись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило также ГСУ в понедельник.