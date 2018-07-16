Последнее обновление: 16.07.2018 11:30

Курсы валют в банках Минска на 16 июля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,97 рубля, минимальный курс вырос на 0,002 рубля и составил 1,974 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,298 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,3 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,15(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,16(снизился на 0,02 рубля).

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