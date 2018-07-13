Ирландия станет первой страной, которая не будет инвестировать в ископаемое топливо

Ирландия станет первой страной, которая остановит государственные инвестиции в ископаемое топливо. Соответствующий законопроект поддержала нижняя палата парламента страны в четверг.

Ожидается, что этот законопроект быстро пройдет через Сенат (верхняя палата), что вынудит Стратегический инвестиционный фонд Ирландии (ISIF) в течение пяти лет прекратить инвестиции в невозобновляемые источники энергии.

ISIF насчитывает 8,9 млрд евро, из которых более 300 млн евро инвестируются в нефть, газ, уголь и другие виды ископаемого топлива. В Ирландии ожидают, что закон вступит в силу до конца года.

Цель нового законодательства - помочь обеспечить выполнение обязательств Ирландии по Парижскому климатическому соглашению.

Ирландия заняла 49-е место из 59 стран в рейтинге показателей эффективности изменения климата 2018 - это самый низкий показатель среди членов ЕС в списке.