Рекордный профицит торгового баланса Китая с США грозит усилением торговой напряженности

Профицит торгового баланса Китая с США в июне достиг рекордного максимума, а темпы роста китайского экспорта в целом остались высокими, что может еще больше усилить торговый спор Пекина и Вашингтона.

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник повысила ставки в торговом споре с Китаем, сообщив, что введет 10-процентные пошлины на дополнительный перечень товаров из Китая стоимостью $200 миллиардов.

Профицит торгового баланса Китая с США, оказавшийся в центре торгового спора, в июне достиг рекордного максимума в $28,97 миллиарда по сравнению с $24,58 миллиарда в мае, показали подсчеты Reuters, основанные на официальных данных, начиная с 2008 года.

Трамп, который требует, чтобы Пекин сократил профицит торговли, может воспользоваться данными о его росте, чтобы усилить давление на Китай после того, как две страны на прошлой неделе ввели взаимные пошлины на импорт товаров стоимостью $34 миллиарда. Вашингтон предупредил, что может в конечном счете ввести тарифы на китайские товары стоимостью более $500 миллиардов - это практически весь объем американского экспорта из Китая в 2017 году.

Китайский экспорт в июне вырос на 11,3 процента в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали увеличение на 10 процентов. В мае экспорт вырос на 12,6 процента.

Китайский экспорт в США вырос на 13,6 процента в первом полугодии 2018 года в годовом выражении, в то время как импорт из США - на 11,8 процента.

Профицит торгового баланса Китая с США в январе-июне расширился до $133,76 миллиарда с $117,51 миллиарда годом ранее.

Импорт в июне увеличился на 14,1 процента, сообщило таможенное управление, в то время как аналитики прогнозировали рост на 20,8 процента. В мае показатель вырос на 26 процентов.