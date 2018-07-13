Война пошлин с США привела к снижению прогноза экономического роста в еврозоне

Торговый конфликт с США ухудшает, по оценке Еврокомиссии, экономические перспективы Германии и 19 стран зоны евро в целом.

В четверг ведомство понизило свой прогноз экономического роста еврозоны на 2018 год на 0,2 процентных пункта - до 2,1 процента (в майском прогнозе этот показатель составлял 2,3 процента). Прогноз на будущий год остался неизменным - 2,0 процента.

Рост ВВП Германии и в 2018, и в 2019 году составит 1,9 процента, в то время как ранее ожидались, соответственно, 2,3 и 2,1 процента. По словам комиссара ЕС по экономическим вопросам Пьера Московиси, "дальнейшая эскалация протекционистских мер является очевидным риском снижения" темпов роста. "У торговых войн нет победителей, только потери", - подчеркнул еврокомиссар.

Экономисты Евросоюза не ожидают пока дальнейшего обострения конфликта вокруг торговых пошлин. Если, однако, оно произойдет, то окажет негативное воздействие на торговлю и инвестиции, что приведет к снижению благосостояния во всех затронутых странах.

Еще в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал исправить "дисбаланс в мировой торговле", для чего, оказавшись в Белом доме, провозгласил курс на отмену свободной торговли и введение протекционизма. 6 июля вступили в силу пошлины США против Китая. Таможенный сбор в размере 25 процентов теперь распространяется на 818 наименований китайских товаров общей стоимостью 34 млрд долларов. Среди подпавших под пошлины товаров - автомобили, элементы конструкции самолетов и жесткие диски.