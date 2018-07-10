Курсы валют в банках Минска на 10 июля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,008 рубля и составил 1,971 рубля, минимальный курс снизился на 0,006 рубля и составил 1,978 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,315 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,325 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,15(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,16(не изменился).