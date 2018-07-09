Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара

Цены на золото в понедельник достигли максимума почти двух недель за счёт укрепления юаня и ослабления доллара, а также на фоне закрытия коротких позиций инвесторами.

В 13.57 золото торговалось по $1.265,16 за тройскую унцию по сравнению с $1.254,20 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США подорожали до $1.266,2 за унцию.

Индекс доллара утром понедельника удерживался вблизи минимумов трех с половиной недель к корзине основных валют на фоне слабых данных о росте зарплат в США.

Юань в понедельник, напротив, вырос и к 12:55 МСК торговался вблизи 6,6178 за доллар.

Серебро торговалось по $16,21 за унцию по сравнению с $16,00 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $853,45 против $840,50, палладий - $964,00 против $953.00.