В Украине изменится управление госбанками

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине".

Законопроект поддержали 263 народных депутата, сообщают украинские СМИ.

Документ касается реформы корпоративного управления в государственных банках.

Законопроект предлагает отказаться от формирования набсоветов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" представителями президента, парламента и правительства (по 5 человек), поскольку это делает госбанки зависимыми от политиков и их влияния.

Документом предусматривается, что набсовет госбанка должен состоять из девяти членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной Рады.

Набсовет также определяет критерии, которым должны соответствовать независимые члены и представители государства в набсовете госбанка.

Для определения претендентов на должности членов набсовета госбанка Кабинет министров создает конкурсную комиссию, в состав которой входят три представителя от президента Украины, три представителя от правительства, один представитель парламента.