Верховная Рада ввела единое окно на таможне.

За изменения в Таможенный кодекс и другие законы по поводу введения механизма единого окна и оптимизации контрольных процедур проголосовали 254 депутата, сообщает LIGA.net.

Решение предусматривает, что декларанты и их представители будут взаимодействовать с контролирующими органами на таможне с помощью механизма единого окна. Для этого будет использоваться веб-портал "Единое окно для международной торговли", который администрирует Государственная налоговая служба.

Для этого должен быть обеспечен обмен информацией в электронном виде с другими контролирующими органами, поясняют инициаторы механизма.

Документы для перемещения товаров будут предоставляться разово, в электронной форме с цифровой подписью. Дублировать их на бумаге не нужно будет. В бумажном виде могут подаваться документы, в которых есть секретная информация, добавили они.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил задействовать ВСУ для борьбы с контрабандой.

3 июля Кабмин внес на рассмотрение в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров". Однако в ходе утреннего заседания народные депутаты не поддержали включения инициативы правительства в повестку дня сессии.

Напомним, 21 июня Кабмин утвердил постановление № 479, предоставив больше полномочий правоохранителям во время таможенного контроля.

До этого, 20 июня, правительство утвердило план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам главы МВД Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70-100 млрд грн.