Последнее обновление: 04.07.2018 17:10

Порошенко подписал закон о валюте: разрешено все, что не запрещено

Президент Петр Порошенко подписал закон “О валюте”, принятый парламентом 21 июня.

Это произошло во время встречи главы государства с представителями бизнеса в Киеве.

Верховная Рада 21 июня приняла предложенный Президентом закон “О валюте”, что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования, которая внедряет принцип “разрешено все, что прямо не запрещено законом”.

Документ предусматривает, что валютные ограничения будут отменены постепенно и при наличии благоприятных макроэкономических условий. В то же время закон дает Национальному банку “зеленый свет” для более быстрой либерализации валютного регулирования. Наиболее мучительные ограничения, например по инвестированию за рубеж и внешнеэкономических операций, будут отменены сразу после вступления закона в силу.

В законе предусмотрено, что при наличии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, ухудшения состояния платежного баланса Украины и других кризисных явлений, которые будут угрожать финансовой стабильности, правление Национального банка сможет принимать первичное решение о введении мер защиты. Эти ограничения будут иметь временный характер - до шести месяцев.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

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