Италия ограничит краткосрочные трудовые контракты

Первым крупным экономическим законом нового итальянского правительства станет ограничение краткосрочных трудовых контрактов.

Правительство также намерено штрафовать фирмы, которые переводят производство в офшоры.

Указ направлен на выполнение одного из предвыборных обещаний вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо, а именно - на прекращение злоупотребления временными трудовыми контрактами после либерализации их использования.

Правительство намерено увеличить штрафы фирмам, которые используют такие контракты, а также лимитировать возможность их продления с трех до максимум двух лет.

Документ должен быть одобрен парламентом в течение 60 дней.

В последние годы в Италии неоднократно реформировались правила найма и увольнения рабочих, однако правительство страны пока что не смогло решить проблему «двойного» рынка труда, где работники старшего возраста, нанятые в соответствии со старыми правилами, имеют больше гарантий сохранения рабочих мест, тогда как молодые люди обычно не могут найти постоянное место работы и вынуждены подписывать краткосрочные контракты с ограниченными правами и выгодами.